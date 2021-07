Trovato l'accordo all'unanimità all'Electrolux, indette le elezioni per il rinnovo delle Rsu

Risolta la diatriba dentro lo stabilimento Electrolux, dove nelle scorse settimane si è tenuta una raccolta di firme per indire le elezioni della nuova rappresentanza sindacale interna. Erano infatti oltre 400 le firme apposte dai lavoratori alla richiesta di convocare il prima possibile le elezioni per la Rsu, scaduta da oltre un anno. Il dibattito tra i diversi sindacati è stato animato tra chi voleva tali elezioni già il 7-8-9 luglio, con tempi tecnici non possibili per la campagna elettorale interna, a chi preferiva spostare a settembre per non avere parte degli aventi diritto al voto in ferie. Alla fine in una riunione che si è tenuta venerdì tutti e 4 i sindacati presenti in Electrolux (Cgil, Cisl, Uil e Ugl) hanno sottoscritto all'unanimità l'indizione delle elezioni per le Rsu per il 13-14-15 luglio. Sullo sfondo c'è un dibattito interno aspro sul nuovo contratto integrativo che è andato in vigore proprio dal 1 luglio.