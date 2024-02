Un corso per apprendere i segreti del web marketing: al via il percorso formativo di Confartigianato

Continua la collaborazione tra Confartigianato di Forlì e Logicamente Srl per diffondere la cultura digitale e i principi del web marketing. Giovedì alle 17 si terrà il primo webinar del percorso gratuito pensato per apprendere i tre principi chiave che un’attività, con una clientela locale, deve seguire assolutamente per acquisire un flusso di clienti costante, promuovendosi online. Tre appuntamenti per imparare a farsi trovare attraverso i giusti strumenti digitali, farsi scegliere comunicando in modo persuasivo e attuando una strategia efficace.



Chiarisce il coordinatore del gruppo marketing dell’associazione forlivese Paolo Liverani: “Una recente indagine promossa dal nostro ufficio studi evidenzia come la formazione, per l’imprenditore, sia un elemento competitivo chiave. L’apprendimento permanente, l’aggiornamento delle competenze e il dialogo tra il mondo della formazione e quello del lavoro giocano un ruolo fondamentale non soltanto per creare occupazione di qualità, in linea con i reali fabbisogni delle imprese. È necessario dare supporto anche all’imprenditore, fornendogli le conoscenze necessarie ad affrontare al meglio le sfide del mercato. Oggi più che mai bisogna promuovere la formazione continua per migliorare la competitività, sostenendo l’acquisizione di competenze collegate alle transizioni verde e digitale".

Un percorso a sostegno di imprese e professionisti che intendono sfruttare il potenziale del Web e a cui è possibile iscriversi contattando il servizio creazione e consulenza d’impresa di Confartigianato di Forlì allo 0543452811, o iscrivendosi direttamente online all’indirizzo academy.logicamente.it/pages/confartigianato-forli-webinar