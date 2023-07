Visita alla storica macelleria della Val Bidente nel ricordo di Michele: "Prodotti a km 0, genuini e di qualità"

Continua il tour dell'amministrazione comunale tra le attività di Meldola. Il sindaco Roberto Cavallucci, affiancato dall'assessora alle Attività Produttive Simona Zuccherelli e da Gabriele Mambelli di Confcommercio, ha fatto visita alla "Macelleria Moderna" di Piazza Saffi. Ad accoglierli era presente Maria Serena la titolare. "Subito si percepisce che tutto profuma di buono, di qualità, di cose fatte in casa - le parole del primo cittadino -. È stato molto bello sentire il ricordo di Michele, storico macellaio, la cui mancanza tutti sentono tantissimo. Maria Serena continua nella tradizione di preparazioni genuine e di qualità dove si privilegiano prodotti a chilometro zero".

"La Macelleria Moderna è un’attività storica che tutt’oggi riceve con grande professionalità e gentilezza i propri clienti - prosegue Cavallucci -. A Maria Serena e ai suoi collaboratori grazie per averci accolto in questa bellissima realtà che da circa quarant’anni, si caratterizza per capacità e passione ed è un punto di riferimento per tanti meldolesi".