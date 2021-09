Si volerà anche in inverno, ma con frequenza ridotta: il Ridolfi ufficializza le rotte

Prende forma il piano voli del "Ridolfi" per la prossima stagione invernale. Attraverso una nota Ego Airways ha comunicato che "proseguirà con le operazioni dall’aeroporto di Forlì, con una riduzione delle frequenze e delle destinazioni in coerenza con il minor traffico aereo atteso nel periodo invernale". In particolare, informa la compagnia aerea, "dal primo ottobre sono programmate due frequenze settimanali per Catania e sono in corso valutazioni per aggiungere ulteriori destinazioni nazionali e internazionali a partire dal primo dicembre".

Ego Airways ribadisce "la massima fiducia" sullo scalo di via Seganti. La rotta Forlì-Catania sarà coperta il giovedi e la domenica, con decollo da Forlì rispettivamente alle 17 alle 13 e da Catania alle 19.30 e 15.30. Lumiwings coprirà la tratta per Palermo, anche quest'ultima con due frequenze settimanali: venerdi e domenica partenza da Forli alle 17:55 e arrivo alle 19:25, mentre da Palermo alle 20:15 con arrivo alle 21:40.

La società inoltre, "sta valutando insieme alle compagnie aeree operanti su Forlì altre destinazioni non solo in ambito italiano, e nelle prossime settimane saranno annunciate interessanti novità".