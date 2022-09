Tre anni del centro Ohana: giovani professioniste ancora attive dopo la pandemia di Covid-19

Insieme per lavorare con le famiglie.Francesca Bertini, logopedista. Due psicologhe, Rosa Spinelli e Milena Benzoni. Un’educatrice, Sarà Valmori. Team di giovani professioniste con diverse competenze che 3 anni fa hanno dato vita al Centro Ohana, diventato un punto di riferimento per moltissime famiglie. Dopo la recente apertura nel 2019 le professioniste hanno dovuto affrontare la pandemia del Covid-19. E’ stato un periodo davvero difficile per tutti, ma l’amore e la passione per le nostre professioni ci ha dato modo di affrontare questo periodo con forza, rimanendo attive e affiancando tante famiglie, ragazzi e bambini. Il centro, specializzato nell’età evolutiva e nel supporto alla genitorialita’, offre diversi servizi.

La Psicologa Rosa Spinelli rilascia DIAGNOSI di DSA e ADHD con certificazione Asl, valide per la scuola, in TEMPI RAPIDI ed offre percorsi di potenziamento degli apprendimenti e delle funzioni esecutive (memoria, attenzione...), percorsi di sostegno psicologico (difficoltà emotive, disturbi d’ansia, eventi traumatici..) La Psicologa infantile Milena Benzoni offre servizi di consulenza rivolte a genitori che riscontrano difficoltà nella gestione quotidiana dei propri figli ( capricci e reazioni emotive, comportamenti aggressivi e provocatori…) nei diversi contesti di vita. La Logopedista si occupa della sfera del linguaggio (ritardi e difetti di pronuncia), dei disturbi specifici dell’apprendimento (potenziamento della lettura, scrittura e calcolo) e della deglutizione disfunzionale collaborando con dentisti.

Continua ad essere presente il servizio di DOPOSCUOLA coordinato dall’educatrice Sara Valmori, la quale affronta insieme a bambini e ragazzi tutta la parte didattica, in piccolo gruppo o a livello individuale, non aiutandoli solo nello svolgimento dei compiti ma offrendo loro un metodo di studio adeguato mirando alla loro autonomia. Una novità in vista, un’ulteriore figura educativa che andrà ad offrire alle famiglie dei più piccini laboratori ludico-creativi con l’obiettivo di supportare le figure genitoriali nello sviluppo e nella crescita del proprio bambino.

Perché il nome Ohana?

Derivante dalla cultura hawaiana:“Ohana significa famiglia, famiglia vuol dire che nessuno viene abbandonato o dimenticato”

Il termine Ohana è stato scelto per simboleggiare il lavoro che proponiamo, il prenderci cura ma soprattutto a cuore il percorso di ogni famiglia.

Le professioniste vi aspettandosabato 1 ottobre a partire dalle ore 15 con un buffet per passare un po’ di tempo assieme. Sarà possibile visionare gli spazi del centro e chiedere qualsiasi informazione.