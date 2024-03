Cibo di strada, birra e musica: Piazza Saffi farà da cornice ad "Irlanda in festa"

"Irlanda in Festa" ritorna a Forlì per la seconda volta e sarà accompagnata dal Finger Food Festival, la manifestazione di eccellenze gastronomiche della penisola. Dall'8 al 10 marzo Piazza Saffi farà da cornice a musica e cultura irlandese e tantissime proposte gastronomiche. A condire il tutto ci saranno le specialità della cucina irlandese e le eccellenze della tradizione del cibo di strada italiano ed internazionale. Ovviamente non mancheranno la regina delle birre irlandesi, la Guinness, ma anche la rossa Kilkenny e le lager irlandesi. L'appuntamento è patrocinato da Comune di Forlì.

Orari della manifestazione:

Venerdì 08 Marzo: dalle 19:00 alle 23:30

Sabato 09 Marzo: dalle 12:00 alle 23.30

Domenica 10 Marzo: dalle 12:00 alle 23:00

PROGRAMMA SPETTACOLI:

Venerdì 08 h.21.00 Over The Bar (Irlanda)

Sabato 09 h.21.00 Over The Bar (Irlanda)

Domenica 10 h.18.30 Over The Bar (Irlanda)