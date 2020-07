Pink Week, Bertinjazz e Bertinlove: a Bertinoro le notti d’agosto si riempiono di musica

Ad agosto il colle di Bertinoro si riempie di musica con gli ormai tradizionali appuntamenti di BertinJazz e BertinLove, a cui quest’anno si aggiungono tre date ‘in rosa’, in occasione della Pink Week. A promuovere le iniziative è il Comune di Bertinoro. "Nelle serate del mese di agosto – sottolinea l'assessore al Turismo Mirko Capuano – Bertinoro continua ad indossare l’abito da sera, fatto di luci calde, panorami mozzafiato e atmosfere musicali suggestive in cui gli ospiti potranno potranno immergersi, degustando i prodotti straordinari che offre il nostro territorio fatto di vini e cibo di eccellenza. Un’offerta particolarmente ricca e di qualità che vale assolutamente la pena di vivere, accarezzati dalla fresca brezza estiva che accarezza il Balcone di Romagna. Il tutto organizzato nella consapevolezza del particolare periodo che stiamo vivendo".

Si comincia sabato con la prima serata di BertinJazz, che offre ai visitatori del borgo la possibilità di assistere, fra un calice di vino e una piadina, a jam session di altissima qualità disseminate fra le piazze e le vie del centro storico. Nel dettaglio, dalle ore 20,30 in piazza Guido del Duca si esibirà il Luca Di Luzio e Valentina Mattarozzi Duo. Alla stessa ora, in piazza della Libertà andrà in scena il Marco Preger Quartet. Infine, dalle 21,31 alla Locanda della Fortuna suoneranno i Minor Swingers. La partecipazione ai concerti è gratuita, nel rispetto delle norme di sicurezza. BertinJazz tornerà, con la stessa formula e un nuovo programma, nella serata del 20 agosto.

Ma prima di quella data, per gli appassionati delle sette note Bertinoro tiene in serbo altre iniziative. Nella settimana dal 3 al 9 agosto andrà in scena la Pink Week in versione collinare: per tutta settimana la Rocca e il Palazzo Comunale saranno illuminati di rosa e verranno proposti tre appuntamenti musicali. Il 3 agosto alle ore 21,30, nella Cattedrale, si terrà il concerto per flauto e pianoforte con Michele Marasco; l’8 agosto, sempre alle 21,30 nel Parco delle Terme di Fratta è in calendario il concerto del Sara Zaccarelli Trio, che chiude la rassegna ‘Donne in Blues’; gran finale mattiniero il 9 agosto, quando a partire dalle 6,15 del mattino nel cortile della Rocca ci sarà il Freem Saxophon Quartet per un concerto all’alba. Per i più romantici, infine, l’appuntamento da non perdere è con BertinLove. Il 10 agosto, nella notte di san Lorenzo, Bertinoro s’illuminerà con candele, lanterne e paralumi per una serata all’insegna dell’amore. In occasione del primo agosto sarà attivo il servizio navetta gratuito dalle 19.30 alle 00.30 dai parcheggi di via Allende e Via Badia