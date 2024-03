A Bertinoro il mercatino dell'usato

Sabato 23 e domenica 24 marzo dalle ore 9.00 alle ore 17.00 orario continuato a Bertinoro in Via Tratturo 80 si terrà il mercatino dell'usato di privati cittadini, l'ingresso è gratuito (accesso dalla via Emilia al semaforo venendo da Forlì si gira a sinistra nella strada per S.maria Nuova V.S.Croce - poi zona artigianale S. Maria Nuova). Si potrà trovare di tutto un po abbigliamento accessori oggettistica.