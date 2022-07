A Bertinoro nuovo appuntamento con i Venerdì d’estate tra arte, degustazioni e musica

Il 29 luglio, in piazza della Libertà a Bertinoro si rinnova l’appuntamento con i “Venerdì d’estate”, dopo la pausa della settimana scorsa per cedere il posto a Fricò Royal. A partire dalle ore 19 saranno attivi i banchi d’assaggio: in degustazione ci saranno i vini di alcune cantine, fra cui Maria Galassi, e l’olio extravergine bio dell’azienda Nardini Loretta.

Sotto il loggiato comunale sarà allestita una collettiva d’arte al femminile, con le opere di Miriam Comandini, Monia Zampilli, Renata Comandini e Sara Zampilli. Alle 21 la piazza si riempirà con la musica della DA Jazz Orchestra.

Dalle 19 alle 24 sarà attivo un servizio di bus navetta gratuito per il centro storico dai parcheggi di via Allende e via Badia