A Bertinoro un convegno su "Vitigni resistenti. La rivoluzione sostenibile nei vigneti": esperti a confronto

“Vitigni resistenti. La rivoluzione sostenibile nei vigneti” è il titolo del convegno in programma venerdì 22 marzo (ore 15.30) a Bertinoro, nell’aula della Chiesa di San Silvestro. Convegno che si aprirà con i saluti della sindaca di Bertinoro, Gessica Allegni, a cui seguirà l’intervento del presidente dell’Associazione nazionale Città del Vino, Angelo Radica. L’introduzione al convegno è di Attilio Scienza: “Il meticcio salverà la nostra viticoltura: anche la scienza ha i suoi pregiudizi”.

“Un incontro quanto mai attuale ed importante – sottolinea il presidente di Città del Vino, Angelo Radica -, dedicato ai cosiddetti vitigni Piwi, ovvero quei vitigni che hanno un'elevata resistenza alle malattie fungine e consentono una significativa riduzione dell'uso di pesticidi, un tema molto importante per i territori delle Città del Vino”. “Siamo onorati di ospitare il convegno sui vitigni Piwi a Bertinoro, città dell'ospitalità e del buon vino, che sulla vitivinicoltura fonda gran parte della propria attività produttiva e di promozione del nostro territorio – afferma la sindaca di Bertinoro Gessica Allegni – e in particolare, nel tempo del cambiamento climatico, diventa fondamentale per chi lavora in questo settore, investire in vitigni resistenti che, non richiedendo particolare uso di pesticidi, proteggono l'ambiente. Un'opportunità anche per i nostri vitivinicoltori che da tempo scelgono il biologico”.

Quindi gli interventi di Marco Stefanini, presidente Piwi Italia, responsabile Centro di Ricerca e Innovazione Fondazione “E. Mach” Unità genetica e miglioramento genetico della vite di San Michele all’Adige: “Cosa sono i Piwi: la situazione in Italia e in Europa”. Interventi degli enologi Paolo Bomben e Ermanno Murari su “Vitigni PIWI UNIUD-VCR: la qualità del vino in questi primi 12 anni di sodalizio”. Si concluderà il convegno con l’intervento di Giovanni Nigro, responsabile sperimentazione varietà Piwi a Tebano. “La realtà PIWI in Emilia Romagna”. Seguiranno un dibattito e un banco d’assaggio di vini con presenza di vitigni Piwi.