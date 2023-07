A Castrocaro il giovedì si anima per tutte le età

L’estate fuoriporta si accende tutti i giovedì fino al 24 agosto con “Di giovedì, arte, antichità, aperitivi” a cura del Consorzio di Promozione Turistica Castrumcari in collaborazione con il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole. In Piazza Mazzini, mercatino dell’artigianato e del brocantage con tante proposte frutto di creatività e abilità manuale, e prodotti tipici del territorio. In Piazza del Buonincontro, mercatino dedicato ai bambini.

Per chi desidera dedicarsi allo shopping serale i negozi e le boutiques saranno aperti con le migliori griffe del Made in Italy e presso i bar e ristoranti sarà possibile degustare un piacevole aperitivo in compagnia. Insomma, tutto è pronto per accendere l’atmosfera delle serate Di giovedì.

Giovedì 6 luglio Aldo Ghetti presenta Vele al vento, gioco da tavolo. Ci sarà poi un laboratorio di stampa a ruggine a cura di Pro Loco Terra del Sole. La stampa a ruggine su tela è forse uno dei prodotti che più caratterizzano la nostra zona: amato ed apprezzato unanimemente come prodotto d'artigianato artistico, fa parte purtroppo di quelle tradizioni che stano pian piano scomparendo. Tramite questo laboratorio i ragazzi potranno apprendere l'antica e raffinata arte dello stampatore realizzando loro stessi la propria tovaglietta decorata.

La partecipazione al mercatino dei bambini è gratuita, ma su prenotazione all’ufficio turistico: tel. 0543 769631 – 3505193970 – info@castrocarotermeterradelsole.travel.