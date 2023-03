A cento anni dalla nascita il ricordo di Giuseppe Tadonio in una retrospettiva

In occasione del centenario dalla nascita, la Famiglia Tadonio intende ricordare il Maestro Giuseppe Tadonio, con una vasta retrospettiva dedicata all'Artista salernitano di origine, e forlivese di adozione. La Galleria Wundergrafik ha deciso di supportare le figlie del Pittore nell'allestimento di una grande mostra di importanti opere, di cui talune inedite. Il vernissage -a cura di Davide Boschini- è fissato per sabato 25 marzo p.v. dalle ore 17.00 in avanti, negli spazi di Via Leone Cobelli n. 34, a pochi passi dai Musei San Domenico.

Per l'occasione verranno esposte tele ad olio raffiguranti eleganti nudi di donna, paesaggi, nonché ensembles di figure dallo stile inconfondibile ed ancora modernissimo. Inoltre, come da tradizione Wundergrafik, sarà visibile e liberamente consultabile una raffinata antologia di disegni e di multipli autografati in vita dal Maestro. Seguirà un aperitivo per tutti gli ospiti intervenuti.

La mostra sarà poi liberamente visitabile fino a domenica 2 aprile compresa. Gli orari standard di apertura settimanale saranno dalle 10 alle 12 del mattino, e dalle 17 alle 19 del pomeriggio. Per info ed appuntamenti fuori orario è possibile contattare direttamente la Galleria al numero 351 7496266, o alla mail info@wundergrafik.com