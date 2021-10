A Forlì il Centro Sociale "Primavera" presenta la mostra 'L'anziano nel fumetto'

Una proposta innovativa per Forlì da parte del Centro Sociale "Primavera", attività gestita dall'associazione di volontariato Libera Associazione Anziani "Primavera", che col progetto 'GenerAzioni' si mette nuovamente in gioco. Con l'adesione alla 'Giornata Internazionale delle Persone Anziane', del primo ottobre, il Centro Sociale promuove l'evento relativo alla mostra espositiva intitolata 'L'Anziano nel fumetto: Personaggi, Comprimari, Spalla comica', che sarà inaugurata lunedì 18 ottobre alle 15, per proseguire fino a domenica 24 ottobre, formata da pannelli didattici e allestita presso la biblioteca del Centro, in via Angeloni 56 Forlì.

La proposta espositiva, con aperture pubbliche dalle 15 alle 18, oltre ai vari destinatari è aperta alle visite guidate per le scolaresche elementari e medie, alle quali hanno felicemente già aderito classi della Scuola Zangheri, Scuola Matteotti e ne attendiamo altre. Parallelamente alla mostra, dal contenuto del 'Fondo Alessio Legramante' saranno esposti e resi consultabili un quantitativo di 'giornalini', dagli anni '20 agli anni '60, tutti fumetti letti dagli anziani quando erano a loro volta bambini.

La proposta è patrocinata dalla Regione Emilia-Romagna, Il Resto del Carlino, il Comune di Forlì, con la partecipazione della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. Oltre al Centro, altre organizzazioni di rilevanza locale hanno partecipato come partnership collaborativi per la realizzazione del progetto, il Comitato di Quartiere Ca'Ossi, la Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati 'Calle', la Cooperativa Sociale L'Accoglienza. Per conoscere dettagliatamente le iniziative e chiedere informazioni Tel. 0543 63169, caossiprimavera@gmail.com