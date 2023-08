A Forlimpopoli il saggio di musica antica delle Early Music Master Classes

Giovedì 10 agosto, alle ore 21,00, la Chiesa della Madonna del Popolo (viale Matteotti, Forlimpopoli) ospiterà il saggio di musica antica delle Early Music Master Classes 2023. Ingresso libero.

L’evento, che si inserisce nel contesto dell’Entroterre Festival, rappresenta il momento conclusivo delle Master Class, in svolgimento a Forlimpopoli dal 7 a 10 agosto sotto la direzione artistica di Marco Ambrosini. L’iniziativa ha un respiro internazionale, con partecipanti arrivati non solo dall’Italia, ma anche da Svizzera, Francia, Germania, Belgio, Austria, Spagna e Canada.

I corsi sono organizzati in collaborazione fra la Scuola Musicale “Dante Alighieri” Bertinoro, il C.E.U.B. di Bertinoro, la Fondazione Alma Mater di Bologna, il Music and Arts University di Vienna, la Trossingen Music University, la Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli e il Conservatorio “Bruno Maderna” di Cesena (dove, dal 2022, ha sede il primo e per ora unico corso in Europa di Diploma Accademico di II livello di viola a chiavi/nyckelharpa).