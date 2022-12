A Forlimpopoli la Festa dell’Immacolata è ricca di opportunità

A Forlimpopoli la Festa dell’Immacolata offre molteplici occasioni per entrare in pieno nell’atmosfera delle ormai imminenti Festività. In piazza Garibaldi nella mattinata dell’8 dicembre ci sarà il mercato ambulante e, dalle 10 alle 12,30 animazione per i più piccoli. Sotto gli archi della Rocca troveranno posto la lotteria e la pesca del gruppo Post – Cresima, il truccabimbi con goloso contorno di zucchero filato e pop corn a cura della Croce Rossa Italiana (presente anche con il mercatino solidale), il Mercatino della creatività, le bancarelle delle scuole. Alle ore 12 aprirà i battenti anche lo stand con le proposte gastronomiche della Protezione civile.

Invece, in piazza Fratti dalle ore 9 si potranno acquistare i panettoni a cura degli Amici dll’Hospice, mentre alle ore 11 si terrà la tradizionale “Fiorita”, omaggio floreale alla Madonna sulla Torre dell’Orologio. Chi cerca regali di Natale sotto il segno della solidarietà non può mancare di visitare la mostra mercato che apre i battenti nella giornata dell’8 dicembre in via Andrea Costa (ingresso dalla porta di legno accanto alla chiesa di San Pietro). L’iniziativa è promossa dal Centro Caritas “G. Bertoni” e dalla Comunità Cristiana di Forlimpopoli con il patrocinio del Comune. Si potrà scegliere fra tanti articoli diversi e originali, e il ricavato delle vendite sarà destinato a finanziare opere di solidarietà sociale.

La mostra mercato sarà aperta dall’8 all’ 11 dicembre, e ancora nelle giornate del 16 del 17 e, infine, dal 21 al 23 dicembre. Nei giorni festivi è in vigore l’orario continuato dalle 9,30 alle 17,30; nei giorni feriali l’apertura è dalle 10 alle 12 e dalle 15,30 alle 17,30. Intanto prosegue, nell’ex sede della Polizia Municipale di piazza Pompilio la raccolta dei Sacchetti solidali (dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16). Infine, alle 18 nella sala mostre ci sarà la vernice della mostra collettiva “Luce”, a cura di Paola Gatti: in esposizione opere di Cristian Cimatti, Mavis Gardella e Alessandra Rinaldi.