A Forlimpopoli per Sant'Antonio torna la Festa de baghèn

In piazza a Forlimpopoli in occasione di Sant'Antonio arriva la tradizionale Festa de baghèn: in piazza Garibaldi dalla mattina in poi "Al scarnèm, al cusèm, al magnèm, tot int' un dè!!!". Questo è il motto, ovvero "Lo scarniamo, lo cuociamo, lo mangiamo, tutto in un giorno", che gli organizzatori dell'associazione E Gòz hanno coniato. La manifestazione riprende l'antica tradizione dello scarnamento del maiale, seguita da distribuzione della carne cotta alla brace, mescita vino e tradizioni romagnole.

L'appuntamento e nella piazza centrale, domenica 21 gennaio, a partire dalle 12.