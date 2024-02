A Galeata si ricordano 'i giusti' Don Giulio Facibeni e Don Duilio Mengozzi

Prezzo non disponibile

Domenica 11 febbraio, alle ore 16.00, presso il museo Mambrini di Pianetto è stato organizzato un evento dedicato ai “Giusti fra Nazioni” di Galeata Don Giulio Facibeni e Don Duilio Mengozzi. Dopo il saluto del Sindaco Francesca Pondini, interverranno Michele Foni, in rappresentanza del Comune di Sansepolcro, con una relazione dal titolo “Don Duilio Mengozzi a Sansepolcro. L’uomo che ha soccorso la città”, lo storico e giornalista forlivese Paolo Poponessi sui Giusti della Provincia forlivese don Facibeni e don Pietro Garbin e lo storico Andrea Czortek (direttore dell’Archivio Storico Diocesano di Città di Castello e vicedirettore di quello di Sansepolcro) con una relazione dal titolo “Don Duilio Mengozzi, un Giusto fra le Nazioni”.

Don Giulio Facibeni, nato a Galeata nel 1884 e fondatore, dopo la I Guerra Mondiale dell’Opera Madonnina del Grappa, nel 1996 è stato riconosciuto “Giusto fra Nazioni”, essendo stato uno dei maggiori protagonisti a Firenze della catena di solidarietà che ha portato al salvataggio di ebrei perseguitati.

Don Duilio Mengozzi, nato a San Zeno di Galeata nel 1915, è stato riconosciuto “Giusto tra le Nazioni”. Durante la II Guerra Mondiale si era prodigato per la salvezza di molti perseguitati per motivi razziali o politici e per la difesa della città di Sansepolcro, minacciata di distruzione dai nazisti.