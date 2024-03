A Meldola il racconto della Parigi Dakar del team di Andrea Schiumarini e Andrea Succi

Domenica 24 marzo alle 10.30 al Teatro Dragoni di Meldola si svolgerà "We will tell you Dakar 2024", il racconto della Parigi Dakar del team 260 di Andrea Schiumarini e Andrea Succi. L'evento promosso dalla scuderia Racing Team Le Fonti, con il patrocinio del Comune di Meldola, è aperto a tutta la città che potrà così partecipare al racconto dell’impresa dell’equipaggio romagnolo primo classificato degli italiani nelle auto e settimo di categoria con il loro Buggy Century CR6, nella Dakar più dura da quando si svolge in Arabia Saudita. Saranno proiettati filmati inediti, ci saranno momenti dedicati ai personaggi legati a questa impresa, con intermezzi di musica e spettacolo. L’evento sarà condotto dal commentatore di Eurosport Italia Nicola Villani. Per l'occasione sarà presente il sindaco Roberto Cavallucci.