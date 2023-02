A Meldola una riflessione sul tema della donna, dei diritti e dell'amore

L' Amministrazione Comunale, Assessorato alle Pari Opportunità e Assessorato alla Cultura, in occasione della Giornata Internazionale della Donna promuove una riflessione sul tema della Donna, dei diritti e dell'amore. Ad aprire la rassegna sarà la presentazione del libro "La dichiarazione sovversiva. Olympe de Gouges e noi" di Thomas Casadei e Vittoria Maestroni, in programma per venerdì 3 marzo 2023, alle ore 20.45, presso la Biblioteca Comunale Torricelli in via Mazzini a Meldola. Nel corso della serata interverrà Thomas Casadei, professore di Filosofia del Diritto presso l'Università di Modena e Reggio Emlia e co-autore del volume che dialogando con l'Assessore alle Pari Opportunità Jennifer Ruffilli illustrerà l'attualità e l'avanguardia del pensiero di Olympe de Gouges.

Il programma proseguirà nella serata di venerdì 10 marzo 2023, alle ore 21.00, presso la Sala del Consiglio Comunale di Meldola con "Storie e Canzoni d'Amore". I coinvolgenti racconti di Stefania Zaccheroni e le emozionanti canzoni interpretate da Elisa Proietti parleranno di sentimenti e in particolare dell'amore in tutte le sue declinazioni; coordinerà la serata Giovanna Piolanti, Consigliera Comunale.

Stefania Zaccheroni è nata e vive a Meldola. Da anni si dedica alla scrittura, ha ottenuto diversi premi e riconoscimenti, ed i suoi testi ritraggono, con sguardo lucido ed ironico, scorci di vita familiare con un chiaro punto di vista femminile. Elisa Proietti è originaria di Solarolo ed è figlia d'arte. Ha studiato canto al Conservatorio "Bruno Maderna" di Cesena e per anni è stata la voce di famose orchestre della Romagna. Il canto è rimasto una sua grande passione che continua a coltivare con il padre o in eventi speciali.

La Biblioteca Comunale Torricelli ospiterà per il mese di marzo una bibliografia tematica sul tema della Donna.

L'Assessore alla Cultura Michele Drudi e l'Assessore alle Pari Opportunità Jennifer Ruffilli nel ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa bellissima rassegna sottolineano come "anche quest'anno in occasione della Giornata Internazionale della Donna si sia scelto di valorizzare e promuovere una riflessione sulla figura femminile e sui diritti spesso negati attraverso le arti."

Per informazioni: Ufficio Cultura del Comune di Meldola 0543 499452.