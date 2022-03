A Pievequinta si celebrano i lòm a a mèrz con la Cumpagnì dla Zercia in "Zibaldòn rumagnòl"

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Domenica 20 marzo, alle ore 16.00, a Palazzo Morattini, in occasione de "I lòm a a mèrz", la Cumpagnì dla Zercia metterà in scena lo spettacolo "Zibaldòn rumagnòl". Si tratta di una rappresentazione divertente in cui vengono proposte situazioni variegate e singolari con il taglio della farsa e con la volontà di evidenziare le radici popolari romagnole, sfruttando la straordinaria forza comunicativa che il dialetto è capace di esercitare.

Al termine verrà offerto un aperitivo a tutti i presenti. Per prenotazioni Claver Cortesi 3290671658.