A Predappio va in scena l'opera pluripremiata "Class"

Per la prima volta in Italia l'opera pluripremiata vincitrice dell'Edinburgh Fringe First Award e del premio come miglior testo teatrale irlandese ai ZeBBie Awards. Sabato 27 novembre alle 21:00 e domenica 28 novembre alle 16:30, al Teatro comunale di Predappio va in scena lo spettacolo "Class" di Iseult Golden and David Horan per la regia di Andrea Bedei.



Nel cast: Brian/Jayde, Eros Zanchetta, Dana/Kaylie, Simona Vitiello, Ray McCafferty, Enrico Monti.

Il figlio di Brian e Dana ha nove anni e ha qualche problema. O almeno questo dice Ray, il suo insegnante. Dice che dovrebbe vedere uno psicologo. Ma a Brian e Dana, che si sono separati da poco, non è mai piaciuta la scuola. E neanche gli insegnanti. Class è uno scontro su tre fronti, a tratti scanzonato, a tratti straziante, ma sempre magistralmente raccontato che parla delle difficoltà dell'apprendimento, a scuola e nella vita in generale. Uno sguardo ispirato alla società attraverso il prisma di un incontro genitori-insegnante.

In ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana del 23 luglio 2021, dal 6 agosto 2021 l’accesso in Teatro avviene a partire da 1 ora prima dell’inizio dello spettacolo, su esibizione di Certificazione verde Covid-19 - green pass (fatta eccezzione per i minori 12 anni) e documento di identità.



INFO E PRENOTAZIONI: 339/7097952 - 347/9458012 - 0543/1713530 - info@teatrodelleforchette.it



BIGLIETTERIA PASSIONE PER IL TEATRO:

INTERO € 15,00

RIDOTTO € 10,00

(Ragazzi UNDER 25, Over 65, Universitari, Residenti Comune di Predappio, Soci T.D.F, FoEmozioni)