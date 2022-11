A San Martino in Villafranca inizia la rassegna di teatro dialettale con "Al campân ad don Camèl"

Venerdì 11 novembre, alle ore 21.00, nella Sala Parrocchiale "Stefano Garavini", a San Martino in Villafranca, Forlì, per la sesta rassegna "Quatar sbacarêdi cun e' nòstar dialet (Quattro risate con il nostro dialetto)", la Compagnia Amici del Teatro di Cassanigo metterà in scena "Al campân ad don Camèl", regia di Alfonso Nadiani.

La commedia è ambientata nei primi anni Sessanta del secolo scorso nel tinello-ufficio di una misera canonica di un paesino della Romagna dove si interrompe bruscamente una grande amicizia per motivi non voluti e in balia degli eventi, mettendo in discussione perfino la fede. La trama si sviluppa però in modo positivo perché ascoltando "le campane" della coscienza si arriverà al perdono liberatorio. Nell'occasione il pubblico potrà votare per il concorso "Vota l'attrice o l'attore che ha fatto più divertire".

Ingresso a pagamento. Per informazioni e prenotazioni: Gilberto Laghi 3487443860; printservicefc@yahoo.com.