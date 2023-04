A Santa Sofia le celebrazioni per il 25 aprile tra cortei, deposizione di corone e “Pranzo della Liberazione”

A Santa Sofia ci si appresta a celebrare il 78° anniversario della Liberazione, con una serie di iniziative commememorative e ricreative. Il 25 aprile, come di consueto, ci si ritroverà alle 10.30 in piazza Matteotti, dove gli amministratori e i rappresentanti dell'ANPI saluteranno i presenti prima di partire per il corteo che toccherà i principali monumenti. Accompagnati dalle marce del Corpo Bandistico “C. Roveroni”, si deporranno corone al Monumento ai Caduti di via Nefetti e al Sacrario dei Partigiani presso il cimitero, insieme ad Alpini Alto Bidente e Coop. Reduci Combattenti.

Al termine del momento istituzionale, l'appuntamento è alle 12.30 al Parco della Resistenza per il “Pranzo della Liberazione” organizzato da ANPI Santa Sofia con Mani in Pasta e Pro Loco Santa Sofia (prenotazione obbligatoria, 348 9918608. Il ricavato verrà devoluto ad ANPI Santa Sofia).

Ci sono, poi, altre iniziative volte a ricordare gli avvenimenti del 1944 e 1945: domenica 23 aprile, in mattinata, si terrà una escursione al Monte Tiravento, fino al cippo dedicato al Partigiano “Stoppa”. La camminata è organizzata da Gruppo Escursionistico La Lama con ANPI Santa Sofia (info e prenotazioni 349 5693757). “L'escursione al Tiravento ci offrirà l'occasione per inaugurare il cippo in memoria di Guido Buscherini, nome di battaglia Stoppa, santasofiese e primo caduto dell'VIII Brigata Garibaldi – dice il sindaco di Santa Sofia Daniele Valbonesi. La memoria di quanto accaduto si mantiene viva in modo particolare con queste iniziative, che portano sui posti in cui si è fatta la Resistenza. D'altro canto, lo stesso Piero Calamandrei invitava ad andare nelle montagne dove caddero i partigiani, per fare un pellegrinaggio nel luogo in cui è nata la nostra Costituzione. Noi lo faremo, con chi vorrà unirsi a noi e con i ragazzi delle scuole.”

In data 26 aprile, infatti, è prevista una seconda uscita che vede protagonisti gli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado dell'Istituto Comprensivo di Santa Sofia, che insieme ad ANPI si recheranno nelle zone di Biserno dove, nel 1944, si tenne una aspra battaglia.

Oltre a questo, va ricordato che dal 25 aprile verrà pubblicata sui canali social la versione di “Giovanna Mia” riarrangiata dagli Equ: “una iniziativa nata su proposta di ANPI Santa Sofia, alla cui realizzazione hanno contribuito associazioni e privati santasofiesi e che il Comune ha sostenuto – dice Valbonesi. Tutti i santasofiesi conoscono questi versi, ora ne abbiamo una versione registrata in maniera professionale che va ad arricchire il nostro patrimonio culturale e storico.”. “Giovanna Mia” è una canzone nata su impulso popolare, racconta la triste storia del Partigiano Stoppa e della sua amata Giovanna, con strofe adattate alla musica della canzone “Olandesina” degli anni '20.

In occasione delle commemorazioni del 25 aprile, verranno deposte corone alla memoria dei caduti anche in tutti i cippi presenti a Santa Sofia e nelle frazioni.