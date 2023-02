Al teatro Testori tornano gli appuntamenti per le famiglie con uno spettacolo dedicato ai piccolissimi: “Girotondo”

Sabato 18 febbraio alle 10:30 al Teatro Giovanni Testori in scena un viaggio dedicato alle bambine e ai bambini da 1 a 4 anni: “Girotondo” scritto e diretto da Andrea Buzzetti e Bruno Cappagli, con Carlotta Zini e Luciano Cendou della compagnia La Baracca - Testoni Ragazzi.

“Giro giro tondo… e due viaggiatori curiosi girano intorno e scoprono mondi sospesi e mondi luminosi. Mondi che girando ti portano la notte e il giorno, mondi piccoli che diventano grandi. Mondi di sguardi e di giochi. Girotondo è uno spettacolo di movimenti circolari, in continua trasformazione, di musiche e immagini magiche e giocose, un viaggio per occhi stupiti e curiosi. Un viaggio che gira per mondi sospesi da osservare tutti giù per terra e con il naso per aria.”Lo spettacolo fa parte della programmazione dedicata alle famiglie che nelle domeniche tra novembre e dicembre ha unito grandi e piccoli intorno al rito del teatro. Questo proseguimento nel 2023 nasce dalla volontà del Teatro Testori di approfondire la progettazione teatrale dedicata all’infanzia, aprendo uno spazio dedicato ai piccolissimi, in cui promuovere l’esperienza teatrale fin dai primi anni di età.

Inizio spettacolo ore 10:30; posto unico euro 6; prevendita su Vivaticket. . Info e prenotazioni allo 0543.722456 o progetti.teatrotestori@elsinor.net.