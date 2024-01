A Terra del Sole tornano i laboratori di Carnevale e le visite guidate

A Terra del Sole, nel mese di febbraio, largo a laboratori di carnevale e visite guidate all'interno di Palazzo Pretorio. I laboratori, organizzati dall'Amministrazione Comunale e Formula Servizi Soc. Coop. in collaborazione con la Pro Loco di Terra del Sole, prevedono la realizzazione di un manufatto artistico pensato per festeggiare il Carnevale: sabato 3 febbraio saranno protagonisti i colori con le Vetrate di Carnevale mentre sabato 10 febbraio sarà la volta delle Maschere fai da te.

Gli appuntamenti sono pensati per bambini dai 6 ai 12 anni e hanno un costo di € 5 a partecipante. Il ritrovo è alle ore 16:30,a Palazzo Pretorio, ma è necessaria l'iscrizione contattando il 3499766518 entro le ore 12.00 del giorno precedente l'evento.

Le visite guidate, organizzate dall'Amministrazione Comunale e svolte Formula Servizi Soc. Coop. in collaborazione con la Pro Loco di Terra del Sole, sono programmate per tutte le domeniche pomeriggio di febbraio con ritrovo alle ore 15:30 per visitare il rinascimentale Palazzo Pretorio di Terra del Sole e il ricco Museo dell'Uomo e dell'Ambiente in esso allestito.

Il costo della visita è di € 5 a partecipante a cui si aggiunge il costo del biglietto del Museo secondo tariffario (€ 5 intero o € 4 ridotto). Per partecipare è necessaria l'iscrizione contattando il 3499766518 entro le ore 12.00 del giorno precedente l'evento.