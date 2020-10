"A volte ritornano": libri, film e riflessioni sui fenomeni di negazionismo e neofascismo

Prende vita attraverso tre eventi la rassegna "A volte ritornano" che propone riflessioni, contesti, commenti sull’insorgenza di fenomeni di negazionismo, revanscismo e neofascismo attraverso il cinema e la letteratura.

Si comincia sabato 10 ottobre nella Sala Luciano Lama della Cgil di Forlì in via Pelacano 7. Alle 16.00 la presentazione del libro “L’Italia del ‘900. Dalla sconfitta di Adua alla vittoria di Amazon” di Miguel Gotor, alla presenza dell’autore. Alle 17.30 segue la proiezione del film “Quale Patria?” di Giaime Barducci e Luca Berardi con commento dei due registi e Maria Giorgini segretaria generale Cgil Forlì. L’iniziativa è svolta in collaborazione con Milad Basir della Comunità Palestinese in Italia. Per la prima volta a Forlì sarà esposta la Mostra “Palestina ieri e oggi” curata da Milad Basir.

Mercoledì 14 ottobre ci si sposta a Forlimpopoli, nella Sala Cinema Verdi, dove alle 20 si tiene la presentazione dei libri di Iader Miserocchi “Mi chiamo Iader Memoria partigiana” e di Sergio Giammarchi “Una storia partigiana”. Sarà presente tra gli altri il partigiano Sergio Giammarchi. Alle 21.00 segue la proiezione del film “Le ciliegie sono mature” e il commento di Miro Gori Presidente Anpi Forlì-Cesena. Nell’occasione sarà ricordata la figura di Luciano Lama di cui ricorre il 99° anniversario della sua nascita.

Il finale della rassegna si svolge martedì 20 ottobre a Cesena nella Sala Carlo Migliori della Cgil in via Tito Maccio Plauto 90. Alle 17.00 la presentazione del libro “Ma perché siamo ancora fascisti? Un conto rimasto aperto” di Francesco Filippi, segue un aperitivo e poi, alle 20,30, la proiezione del film “Novecento” (prima parte) di Bernardo Bertolucci con commento di Miro Gori Presidente Anpi e Silla Bucci Segretaria generale Cgil Cesena.

Ingresso gratuito a tutti gli appuntamenti.