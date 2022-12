Ad Area Sismica arrivano gli Hidden Places di Daniele Roccato

Il progetto Hidden Places nasce intrinsecamente cross-over e cross-platform. È un avventurarsi in quelle zone nascoste in seno ai più disparati ambiti musicali in cui regna l’impermanenza, l’immaterialità e il mistero. Si tratta di un materiale musicale che assomiglia a una sostanza chimica altamente instabile e sempre sul punto di deflagrare. In Hidden places avranno diritto di cittadinanza e si intersecheranno elementi musicali etnici, del jazz, della musica contemporanea, del funky, della tradizione popolare, delle sperimentazioni e delle avanguardie del ‘900, della musica elettronica. È un progetto nato grazie al supporto di Emilia-Romagna Music Commission e FUS Jazz, da una idea di Daniele Roccato, stella luminosissima del firmamento musicale internazionale, che con Area Sismica collabora da lunga data. In questa nuova avventura si affiancheranno giovani musiciste e musicisti di caratura purissima, quali Mariasole De Pascali, Anais Drago, Simone Masina e Rocco Castellani.

Col supporto di Emilia-Romagna Music Commission, Mibac e FUS Jazz domenica 11 dicembre alle 18 Hidden Places sarà ad Area Sismica: Daniele Roccato contrabbasso e direzione, Mariasole De Pascali flauti, Anais Drago violino. Simone Masina basso elettrico ed elettronica, Rocco Castellani contrabbasso

Contrabbassista solista e compositore, Daniele Roccato ha suonato, spesso con proprie composizioni, in festival e sale da concerto tra le più prestigiose del mondo. Per lui hanno scritto alcuni dei più importanti compositori dal dopoguerra, da Gavin Bryars a Terry Riley, da Salvatore Sciarrino a Stefano Scodanibbio. Opera anche nell’ambito della danza e del teatro. Ha registrato per ECM, Wergo, Sony. Ad affiancarlo in Hidden Places, la flautista e performer pugliese Mariasole De Pascali, che si muove tra diverse esperienze nell’ambito dell’improvvisazione, della scrittura creativa e delle musiche contemporanee. Recentemente ha inciso il suo primo album come leader, prodotto dal Parco della Musica Records. Poi Anaïs Drago, violinista e compositrice, che è stata decretata dalla rivista Musica Jazz miglior nuovo talento nel 2021. Il suo ultimo album si intitola “Solitudo”. Anais si è avvicinata al violino a tre anni e mezzo e punta a estrarre tutte le infinite potenziali voci dello strumento, inventando soluzioni nuove e ardite. Il basso elettronico (e gli electronics) della formazione è nelle abili mani del bolognese Simone Masina, che proprio con Roccato si è formato. È membro fondatore di Ludus Gravis, formazione unica nel suo genere, composta da otto contrabbassi, progetto voluto e ideato da Stefano Scodanibbio, con cui ha inciso per ECM e Wergo e suonato nei più importanti Festival di Musica Contemporanea Europei.

Mentre al contrabbasso troviamo Rocco Castellani, classe 1995, anch’egli parte dei Ludus Gravis. Attualmente è allievo di Nicolas Crosse al Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse di Parigi, mentre nel 2021 è stato selezionato come accademista al Festival di Lucerna.

Ingresso € 15. Area Sismica è un circolo Arci. L’ingresso è riservato ai soci. È possibile tesserarsi online a questo link: https://portale.arci.it/preadesione/areasismica/