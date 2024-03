Martedì 5 marzo, alle 21, presso la sede del circolo "In Zir" (via Bezzecca 10) è in programma una serata dal titolo "Groenlandia - Viaggio nella grande casa dei Kalaallit", "cronache di un viaggio all’estrema periferia del mondo” con presentazione di Vito Casadio. La serata, accompagnata da proiezioni, è gratuita e riservata ai soci Arci. E' possibile tesserarsi anche prima dell’evento.