Al Circolo Inzir si va alla scoperta del Molise

A passo lento alla scoperta del Molise, ecco la nuova avventura di venerdì 22 marzo al circolo Inzir. Sarà presente, tra gli altri, Giovanni Germano, ideatore di “Cammina, Molise!” evento arrivato quest’anno alla XXX edizione. Durante la serata si scoprirà la singolarità di un’esperienza comunitaria a passo lento nei borghi e nelle bellezze spesso sconosciute del Molise, attraverso il dialogo con i suoi protagonisti Mettersi in cammino tra antichi tratturi, incontrare pastori e coltivatori, condividere percorsi che raccontano lavoro, sudore e tante tradizioni popolari.

Germano e gli altri collaboratori della manifestazione ci coinvolgeranno tra racconti, storie e usanze di questa terra ancora troppo poco conosciuta. Ana Maria Perez Fernandez e Ando Fabbri del duo Tocosinti, dopo aver partecipato direttamente a Cammina Molise, condivideranno brani della musica popolare molisana.L’incontro sarà anche l’occasione per conoscere in anteprima il programma della speciale edizione che si terrà quest’anno per il trentennale del Cammina, Molise!

Ma che cos’è CamminaMolise?

Tutto è iniziato nel 1995 quando 30 persone (i più molisani residenti a Roma) decisero di recarsi a piedi da Roma a Duronia in provincia di Campobasso, percorrendo circa 200 km in 4 giorni per festeggiare il primo anno di vita de “La vianova”, un mensile nato, per volontà della “A.P.S. La Terra” di Duronia, con lo scopo di riuscire a mettere a confronto le forze più vive e disponibili dei paesi molisani per capire come rivitalizzare il territorio. La marcia Roma-Duronia, che venne denominata “Cammina, Molise!”, doveva simbolicamente anche rappresentare il ritorno al paese dei tanti molisani molisani giunti a Roma nel dopoguerra per trovare lavoro.

In 30 anni la manifestazione “Cammina, Molise!” ha promosso la conoscenza del territorio di una piccola/grande Regione attraverso un cammino che dura 4 giorni, passo dopo passo e paese dopo paese, conviviale ed adatto a tutti, unico nel panorama nazionale per il metodo adottato, per proporre un turismo mitigato capace di creare nuova linfa per arrestare l’abbandono dei paesi delle aree interne molisane. Dal basso, l’APS La Terra, attraverso il “Cammina, Molise!”, è riuscita a creare una sana sinergia con tante altre Associazioni presenti sul territorio, le Pro Loco, UniMol, tanti Sindaci, in particolare quelli che resistono caparbiamente dentro le trincee dei loro paesi, e tante singole energie preziose ed appassionate attive nei paesi attraversati.

Questa sinergia, corroborata all’interno di “Cammina, Molise!”, ha anche prodotto “Cammina, Molise! in Argentina” (già alla VI Edizione), per promuovere il turismo delle radici, “Cammina, Paese!”, giornata dedicata alla conoscenza dei paesi molisani anche durante l’arco dell’anno, “Scarponi e Fiori di campo” un progetto di un festival nazionale sui cammini da realizzarsi in Molise, e poi il “Festival del turismo scolastico e dei cammini”, la manifestazione “Rocciamorgia”, “Transumando con le capre di Valerio” e così via.

L’esperienza che “Cammina, Molise!” ha maturato negli anni ha indotto l’APS La Terra ad elaborare il progetto “Molise, Terra di Cammini”, al vaglio delle istituzioni regionali.

Serata gratuita riservata ai soci Arci