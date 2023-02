Al Liceo Classico parte una nuova rassegna dedicata a Italo Calvino

Nel centenario della nascita di Italo Calvino, il Liceo Morgagni di Forlì propone un ciclo d'incontri dal titolo “Italo Calvino: pensare il cosmo tra Letteratura, Scienza e Filosofia”. Le conferenze sono volte ad esplorare l'opera e la figura del grande letterato italiano, protagonista indiscusso della cultura novecentesca nazionale e internazionale, uno scrittore capace di unire sapere umanistico e sapere scientifico, due fulcri di interesse essenziali per il liceo forlivese.

Le giornate calviniane che il Liceo Morgagni ha organizzato in collaborazione con l'Associazione "Nuova Civiltà delle Macchine" si apriranno significativamente con una lettura "astronomica" o "astrofisica" dell'opera di Calvino, martedì 7 febbraio alle ore 17,00 in aula Icaro 1 con l'incontro tra il professor Stefano Sandrelli dell’Istituto Nazionale di Astrofisica e il professor Gianni Zanarini dell’università università Bicocca di Milano. Gli incontri sono aperti a tutta la cittadinanza e la partecipazione al ciclo è riconosciuto valido come aggiornamento per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado (iscrizioni su portale Sofia, iniziativa formativa n. 79755)".

Il programma completo degli incontri presso l'Aula ICARO - Liceo Classico G.B. Morgagni, alle 17

Martedì 7 febbraio “Da Palomar ai telescopi spaziali: Italo Calvino e l’immaginario astronomico”, con Stefano Sandrelli, astrofisico, responsabile della didattica e della divulgazione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica e Gianni Zanarini, fisico, docente di Scienza e arte nel Master di Comunicazione della Scienza dell’Università di Milano Bicocca

Martedì 28 febbraio “Una «poetica della esattezza». Calvino tra Galileo e Leopardi”, con Gaspare Polizzi, docente di Pedagogia generale e sociale all'Università di Pisa

Martedì 7 marzo dialogo recitato: “Sarà che fu. Dialogo d’altri tempi”. Una combinazione di parole e suoni liberamente ispirata a “Le città invisibili” di Italo Calvino, con Sabina Spazzoli, attrice che leggerà i brani tratti da “Le città invisibili” e Luigi Dei, del dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” Università di Firenze, già rettore dell’ateneo

Martedì 21 marzo tavola rotonda: “L’innovatore rampante”, con Andrea Prencipe, economista, rettore dell'Università Luiss Guido Carli, Enrico Sangiorgi, Dip. di Ingegneria dell'Energia Elettrica e dell'Informazione "G. Marconi" Università di Bologna Presidente di Romagna Tech e Coordinatore task-force del Ministero dell’Università e della Ricerca sui semiconduttori di nuova generazione, Massimo Sideri, editorialista del “Corriere della Sera” e responsabile del “Corriere Innovazione”. Conduce: Roberto Camporesi, presidente Associazione Nuova Civiltà delle Macchine APS

Mercoledì 12 aprile “Letteratura come filosofia naturale?" con Mario Porro, insegnante presso il Liceo “Fermi” di Cantù (Co) e “Visioni postmoderne: percorsi teorici e testuali ne "Le città invisibili" con Michela Meschini, Dip. Studi Umanistici - Lingue, Mediazione, Storia, Lettere, Filosofia – Università di Macerata

Mercoledì 26 aprile “La produzione poetica di Calvino vissuta come momento di tensione e di ricerca: scienza e filosofia, strumenti di leggibilità e di ridefinizione del mondo” con Mimma Bresciani, già docente di Letteratura Moderna e Contemporanea alla California State University International Program in Florence

Ai Relatori verrà donata una grafica a tiratura limitata dell’artista Barbara Spazzoli curata da Davide Boschini