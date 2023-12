Al Teatro dei Sozofili di Modigliana il concerto piano e voce di Frida Bollani Magoni: sul palco anche Albert Eno

È l’appuntamento perfetto per questo periodo dell’anno, una serata unica, imperdibile, che ha per protagonista una musicista eccezionale: Frida Bollani Magoni sarà sul palcoscenico del Teatro dei Sozofili venerdì 22 dicembre (inizio ore 21) per un concerto piano e voce che accompagnerà il pubblico in un viaggio fatto di incanto ed emozione. Insieme a lei, per uno speciale set d’apertura, il cantautore Albert Eno, già voce dei Kismet, che nel 2018 ha avviato il suo progetto solista (è del nel 2021 l’album Dark ‘n’ Stormy).

Frida Bollani Magoni, classe 2004, è un’artista dal talento raro. Figlia d’arte, i genitori sono Stefano Bollani e Petra Magoni, è stata da sempre circondata dalla musica e dall’arte; ha cominciato a studiare pianoforte classico all’età di 7 anni sotto la guida del maestro Paolo Razzuoli, che le ha insegnato la notazione musicale in Braille, essendo lei ipovedente dalla nascita. Frida è una polistrumentista prodigiosa e, nonostante la sua giovanissima età, si sta imponendo sia nel panorama nazionale che internazionale, collezionando sold out ed esibizioni d’eccezione come quella davanti al Presidente della Repubblica in occasione delle celebrazioni del 2 giugno, o in prima serata su Rai 1 nello show di Roberto Bolle Danza con me. Il suo viaggio tra le note e tra le sue passioni musicali si compone sia di inediti sia di grandi capolavori che vanno dai brani iconici dei più grandi cantautori al pop internazionale, riarrangiati per l’occasione per un risultato sempre nuovo e molto personale. Un talento unico, in continua crescita ed evoluzione, che nei concerti live si manifesta in tutta la sua potenza e grazia.

Il nuovo anno del Teatro dei Sozofili inaugura sabato 20 gennaio con un altro spettacolo musicale: sul palco I Violini di Santa Vittoria in Caffè Kakania. Sentieri musicali dal Po al Danubio.

Informazioni e biglietteria

Tel. 3481544901, e-mail: teatrosozofili@ater.emr.it, www.ater.emr.it

Biglietteria lunedì e venerdì dalle 10 alle 13, mercoledì dalle 16 alle 19. Nei giorni di spettacolo a partire da due ore prima dell’inizio della rappresentazione.

Prevendita on line su www.vivaticket.it e nelle rivendite autorizzate Vivaticket (si applicano i diritti di prevendita). Prenotazioni via e-mail e telefoniche. Si possono effettuare prenotazioni scrivendo all’indirizzo teatrosozofili@ater.emr.it o telefonando al numero 3481544901 negli orari di apertura della biglietteria e con messaggio WhatsApp. I biglietti prenotati dovranno essere ritirati entro il giorno precedente lo spettacolo o pagati con bonifico bancario pena l’annullamento della prenotazione.