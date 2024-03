Al Teatro Dragoni il concerto benefico dei Tequila Sunrise per il Progetto Margherita dello Ior

Domenica 7 aprile, alle ore 20.45, il Teatro "Andrea Dragoni" di Meldola, ospiterà un concerto dei Tequila Sunrise, la band che propone una vasta selezione di brani degli Eagles, il gruppo musicale rock statunitense nato negli anni Settanta del secolo scorso, che ha avuto grande successo con composizioni come Hotel California, Desperado e Tequila Sunrise, brano dal quale è derivato il nome della formazione che si esibirà sul palco.

L'appuntamento, che ha ottenuto il patrocinio oneroso del Comune di Meldola, è organizzato dal Lions Club Forlì Host e dal Leo Club, che devolveranno tutto il ricavato del concerto a favore del Progetto Margherita, iniziativa portata avanti da diversi anni dall'Istituto Oncologico Romagnolo, per offrire gratuitamente una parrucca alle donne che durante la malattia oncologica affrontano il momento della caduta dei capelli.

"Anche in passato la nostra associazione ha contribuito al Progetto Margherita", ricorda Alessandra Ascari Raccagni, presidente del Lions Club Forlì Host, "e considerata la sua valenza abbiamo deciso di affiancare l'IOR ancora una volta. Oltre al concerto, grazie alla disponibilità del Comune di Meldola e del sindaco Roberto Cavallucci, domenica 14 aprile 2024 sempre presso il Teatro Dragoni organizzeremo anche una sfilata di moda con l'obiettivo di raccogliere ulteriori fondi da destinare al progetto Margherita".

Durante il concerto i Tequila Sunrise ripercorreranno, in circa due ore, tutta la carriera delle cinque «aquile», a partire dalle prime canzoni datate 1972 fino ai brani presentati al pubblico nell’ormai lontano 1994. Per riprodurre efficacemente le orchestrazioni e le complesse armonie vocali che contraddistinguono lo stile Eagles, il gruppo forlivese ha via via arricchito la formazione fino a raccogliere un ensemble di ben dieci elementi: Max Costa, voce, pianoforte, tastiere e fisa, Steve Henley, voce, Matteo Tassinari, voce, chitarre, Emiliano Casali, chitarre, Alberto Costa, cori, percussioni, Richard Green Turchi, cori, chitarre, Tiberio Lelli, basso, Sonia Castellari, cori, Antonio Martinetti, batteria, Giovanni Mami, tastiere.

I Tequila vogliono divertire il pubblico, divertirsi in prima persona e non correre il rischio di prendersi troppo sul serio: il loro omaggio alla tradizione della più schietta musica popolare americana è accuratamente filologico, ma sempre venato di una sottile ironia. Del resto, il repertorio che compone la loro scaletta ben si presta ad essere la colonna sonora di una serata estremamente gradevole e divertente, con sensuali ballate, robuste iniezioni di rock e melodie immancabilmente accattivanti. È già in atto la prevendita dei biglietti: platea e palchi 15 euro; loggione 10 euro. Per informazioni e prenotazioni: 3282695543.