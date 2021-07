Al Testori prova aperta dell'Orchestra Maderna diretta dal maestro Valter Sivilotti

Indirizzo non disponibile

Il Teatro Testori aprirà al pubblico la possibilità di seguire una sessione di prove dell’Orchestra Bruno Maderna con il maestro Valter Sivilotti, al lavoro in vista del debutto di PARADISO. DALLE TENEBRE ALLA LUCE, nuovo spettacolo prodotto dalla compagnia di casa, Elsinor Centro di Produzione Teatrale, insieme ad Accademia Perduta/Romagna Teatri, Arca Azzurra Produzioni e Fondazione Istituto Dramma Popolare. Lo spettacolo, dedicato alla cantica conclusiva della Commedia di Dante e che sarà presentato a fine luglio all’Arena San Domenico, prevede infatti la presenza in scena di 22 elementi dell’Orchestra Bruno Maderna diretti dal maestro Valter Sivilotti nell’esecuzione delle musiche originali per la scena.

La serata rientra nel programma, sostenuto da Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, di eventi collaterali alla mostra “Dante. La visione dell’arte”.

Ingresso 5€ (SOLO PER GLI ISCRITTI ALLA NEWSLETTER INGRESSO OMAGGIO)