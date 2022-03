Al via i laboratori filosofici organizzati da Masque Teatro

Prendono il via, sabato 5 marzo a Forlì i laboratori filosofici condotti da CSS-Cooperativa sociale di studio, gruppo autonomo di ricerca filosofica che unisce, e porta in città, giovani filosofi da tutta Italia.

Sono sei le giornate dedicate alla ricerca filosofica, organizzate da Masque Teatro in collaborazione con l'Assessorato alle politiche giovanili del Comune di Forlì. Due gli appuntamenti aperti ai giovani di Forlì: il 26 marzo rivolto agli studenti delle scuole medie e il 7 maggio agli under 35, entrambi alla Fabbrica delle Candele.

Partono nel weekend nella sede della compagnia Masque teatro, il Teatro Félix Guattari in via Orto del fuoco 3 a Forlì. Con tale attività, la CSS si impegna a raggiungere due obiettivi: da una parte proseguire una ricerca filosofica autonoma che coinvolga i membri attivi della cooperativa sociale di studio; dall'altra aprire i propri lavori al pubblico e renderli accessibili ai giovani del territorio. Per raggiungere tali obiettivi i componenti della CSS si incontreranno a Forlì in tre sessioni di lavoro, da marzo a maggio: il 5-6 marzo 2022 al teatro Félix Guattari; il 26-27 marzo e il 7-8 maggio alla Fabbrica delle Candele.

La giornata del 26 marzo è dedicata agli studenti delle scuole medie superiori ed ha come scopo quello di coinvolgere gli studenti adottando modalità che rompano la frontalità tipica della lezione scolastica e si addentrino nella dimensione laboratoriale, aperta e inclusiva. Si propone, dunque, un laboratorio di discorsi che faccia dell’esercizio del domandare l’occasione per ascoltarsi, incontrarsi e condividere. I ragazzi/e saranno invitati a soffermarsi su tematiche particolarmente problematiche inerenti al vasto terreno dell’ecologia, attraverso materiale video-fotografico ed estratti testuali degli autori oggetto di studio nell’indagine della CSS.

La giornata del 7 maggio è dedicata ai giovani e alle giovani under 35 e si apre, quindi, ad un pubblico più ampio, composto potenzialmente da persone, studenti universitari e gruppi di ricerca che, sul territorio di Forlì e non solo, nutrono un interesse per la filosofia. La proposta seminariale e laboratoriale di tale giornata di studi è volta a sperimentare possibili risonanze con altre soggettività e altri percorsi di indagine attivi sul territorio forlivese e dintorni, mettendo alla prova dell’incontro i propri viatici.

Informazioni e iscrizioni: Masque teatro 393.9707741 / masque@masque.it / www.masque.it