Al via il ciclo di conversazioni "Gli abissi dell'anima. Il mondo segreto dei Preraffaelliti"

Prende avvio sabato 9 marzo il ciclo di conversazioni: “Gli abissi dell'anima. Il mondo segreto dei Preraffaelliti”, organizzato dall'Associazione Culturale San Mercuriale, in collaborazione con il Centro Diego Fabbri. Cinque gli Eventi Collegati alla grande Mostra presso i Musei San Domenico “Preraffaelliti. Rinascimento Moderno”. Il professor Marco Vallicelli alle 16,30, nel Salone Comunale affronta il tema "Preraffaelliti: nulla è più rivoluzionario della tradizione”. Si parlerà della nascita della Confraternita, della rottura con l'Arte Accademica per ridare forza e purezza all'Arte attraverso il ritorno ai pittori italiani cosiddetti “primitivi”, gli artisti antecedenti a Raffaello. Niente fu più rivoluzionario dell'apparente “passo indietro”che avrebbe generato nella cultura europea i “semi e i frutti” del Simbolismo, dell'Art nouveau...ovvero, delle esperienze artistiche che, dalla secondo metà dell'Ottocento ci conducono fino a Klimt.

Nel secondo incontro, il 16 marzo (ore 16,30, Sala Sangiorgi – Istituto Musicale Masini – Corso Garibaldi, 98): “I Preraffaelliti e l'Età Vittoriana: tratti di un'epoca in trasformazione” il professor Mattia Flamigni andrà a delineare l'humus storico in cui nasce questa prima Avanguardia. Le due successive conversazioni (Sala Sangiorgi) sono dedicate alla Poesia. I Preraffaelliti furpittori, scultori, ma anche poeti: di questa moderna corrispondenza tra le arti parlerà il prof. Pantaleo Palmieri in “Un altro Dante: il Dante dei Preraffaelliti”. Focus su Dante Gabriel Rossetti, l'inglese-italiano che tradusse in inglese la Vita Nova di Dante e al sommo Poeta ispirò la sua opera e la sua stessa vita. Dante Gabriel scrisse anche La casa della Vita, il più intenso canzoniere dell'Ottocento inglese, attraverso il quale ci permette di seguirlo negli “abissi” della sua “anima”.

Il 6 aprile il professor Giulio Borgatti con “La confraternita dei Preraffaelliti e la sua presenza in d'Annunzio”ci porterà a conoscere gli altri poeti del cenacolo e a ritrovare i frutti della loro ricerca poetica in d'Annunzio. Il 13 aprile, nuovamente in Salone Comunale, l'ultimo incontro con Pierluigi Moressa su “Gemme: Naturalismo, preziosità estetica e ricerca filosofica al tempo dei Preraffaelliti”, completerà il quadro culturale del periodo, Freud compreso. "Nel finale, vogliamo porgere omaggio a tutte le donne che hanno avuto un ruolo all'interno del movimento ricordando la lotta per l'emancipazione femminile e dedicando l'ultimo spazio alla poetessa Christina Rossetti, sorella di Dante Gabriel, non conosciuta quanto merita in un Paese come l'Italia che lei amò profondamente", viene illustrato.