Al via le visite guidate a partenza fissa e i laboratori per le famiglie alla mostra forlivese sui Preraffaelliti

Da giovedì 14 marzo tornano le visite guidate ad aggregazione libera al Museo San Domenico di Forlì, per comprendere a pieno tutte le diverse sollecitazioni critiche poste dalla grande mostra in corso sull'arte dei Preraffaelliti.

Ideata e realizzata dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, in collaborazione con il Comune di Forlì, "Preraffaelliti. Rinascimento Moderno" riporta lo spettatore all’Inghilterra vittoriana di metà Ottocento, quando alcuni giovani artisti si ribellarono alle rigorose norme imposte dalla Royal Academy giungendo rinnovare profondamente la pittura inglese (e non solo) attraverso la riscoperta della grande pittura rinascimentale italiana preraffaellita, grande pittura che viene esposta per la prima volta di fronte ai capolavori degli artisti britannici grazie ai prestiti assicurati dai maggiori musei a livello internazionale.

Le visite guidate si terranno, come di consueto, tutti i giovedì, dal 14 marzo, fino alla conclusione della mostra (fissata per il 30 giugno) con partenza alle ore 16.20, senza prenotazione, ed al costo di soli € 5,00 a persona oltre al prezzo biglietto di ingresso e, da quest'anno, si è pensato di ampliare tale possibilità anche al venerdì, alla ore 16.40, con le stesse modalità.

Per coinvolgere i più piccoli sono stati invece programmati dei laboratori specifici per la fascia che va dai 6 agli 11 anni (prevedendo al massimo due accompagnatori adulti per bambino), per un massimo di 25 partecipanti a incontro. I laboratori prenderanno il via domenica 17 marzo, alle ore 10:00 con l'appuntamento dedicato a “Morris & co”, cui seguirà domenica 7 aprile sempre alle 10:00 quello su “Una mattina con Lizzie. La modella dei Preraffaelliti”. I due laboratori saranno replicati rispettivamente mercoledì 17 aprile e mercoledì 8 maggio, alle ore 16:20.

Il costo dei laboratori è di 5 euro a persona oltre il biglietto di ingresso alla mostra (diversificato tra bambini ed adulti) e il costo di prenotazione (1 euro) perchè ciascun laboratorio - della durata complessiva di 2 ore - comprenderà anche la visita propedeutica al laboratorio stesso della grande mostra.



Per informazioni e prenotazioni: telefono 0543.36217, email mostraforli@civita.art