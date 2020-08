Alba in musica con colazione a Teodorano

Sabato 8 agosto, alle ore 6.00, si svolge in piazza a Teodorano Alba in musica, un'iniziativa promossa da Proloco di Meldola Legatum Artis in collaborazione con il Comune di Meldola.

Nell'evento presentato da Sandra Campomaggi, si esibiscono Eleonora Benetti, soprano, Elena Canarecci, flauto, Stefania Betti, arpa celtica e Samuele Morelli, violino. Sarà presente il Sindaco di Meldola, Roberto Cavallucci.

Per l'occasione saranno messi a disposizione simpatici ed originali gadget, realizzati da due giovanissime ragazze di Borello, Giulia e Lucia Naldini, rispettivamente di 14 e 10 anni, composti completamente con materiale di riciclo. Il ricavato sarà devoluto a favore dell’associazione AIL, presieduta da Gaetano Foggetti. Al termine del momento musicale è in programma una colazione per tutti i partecipanti presso il Circolo Arci di Teodorano.