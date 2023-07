All’agriturismo Borgo dei Guidi si anima l’estate: "Risate di Gusto" porta sul palco la comicità

L’agriturismo Borgo dei Guidi, situato tra le colline e i vigneti di Cusercoli nel parco secolare della cantina Poderi dal Nespoli, si prepara ad affrontare un mese di luglio ricco di eventi e opportunità per serate estive all’insegna del gusto e dell’intrattenimento. All’ormai tradizionale appuntamento del martedì con Griglia Filari, che dal 2016 rivisita la tipica grigliata romagnola con servizio al bancale e la musica e l’intrattenimento di dj Pyton, Gaddo e Marco Benini, si affiancano infatti nuovi eventi.

Si parte giovedì 13 luglio con Risate di Gusto, il format che porterà nel parco di Borgo dei Guidi la comicità di Andrea Vasumi, Enrico Zambianchi, Maria Pia Timo e Gianluca Impastato. Dopo aver calcato i palchi del divertimento più celebri d’Italia, come quelli di Zelig e Colorado, i comici si esibiranno nel corso di una cena spettacolo con menù fisso, un evento che unirà la bontà dei prodotti del territorio al divertimento, e che si ripeterà con una nuova squadra di comici anche giovedì 3 agosto.

Ma non è tutto: venerdì 21 luglio Borgo dei Guidi si prepara anche a ospitare nuovamente un format che già negli anni scorsi ha portato lo spettacolo nel parco dell’agriturismo: si tratta di Cappelli di Paglia, per l’occasione declinato in una Circus Edition che farà sognare gli spettatori con la bellezza e l’incredibile maestria delle arti circensi. Il trampoliere e fuocoliere Igor Ès, la danzatrice aerea Giulia Rocchi e le trampoliere, fuocoliere e giocoliere Nicoletta Amaduzzi e Seline Vignoni si esibiranno in diversi momenti nel corso della serata, una cena al passaggio con sedute libere durante la quale ci saranno anche l’intrattenimento di Marco Benini e di Luca Milandri in consolle.



“Borgo dei Guidi nasce con la volontà di ospitare eventi di tipologie diverse, tutti però accomunati da uno spirito comune: far divertire e di far sentire a casa tutti coloro che partecipano” dichiara Giacomo Babini, titolare dell’attività. “Questo proposito è valido tutto l’anno, ma soprattutto d’estate, quando abbiamo a disposizione un parco meraviglioso che riesce a ospitare diverse centinaia di persone. Lo facciamo tutte le settimane con Griglia Filari, il nostro fiore all’occhiello, che nelle ultime otto stagioni ha fatto ballare e divertire la Romagna in un modo che ci rende davvero orgogliosi. E non vediamo l’ora di farlo anche con Risate di Gusto e la Circus Edition di Cappelli di Paglia: portare la comicità e l’arte circense nel nostro parco è un’esperienza che non vediamo l’ora di fare e che speriamo davvero faccia divertire il nostro pubblico”



Il prezzo delle cene spettacolo di Risate di Gusto e Cappelli di Paglia - Circus Edition è di 50 euro con pagamento alla cassa o di 45 euro se il pagamento viene effettuato in anticipo, comprensivo di cena, vini in quantità illimitata serviti per tutta la durata della cena e intrattenimento. L’ingresso è aperto a partire dalle 20. Per informazioni e prenotazioni www.borgodeiguidi.com, info@borgodeiguidi.com, 329 5480762