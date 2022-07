All'Arena Hesperia di Meldola in famiglia: Teatro Perdavvero in "Re tutto cancella"

Con il divertente spettacolo Re tutto cancella – ovvero come nacquero le parole, scritto, diretto e interpretato da Marco Cantori della compagnia Teatro Perdavvero, proseguono, venerdì 22 luglio alle ore 21,15, gli appuntamenti con la nuova rassegna All’Arena in Famiglia programmata per l’estate 2022 all’Arena Hesperia di Meldola. Re tutto cancella è una favola che, tra realtà fantasia e poesia conduce gli spettatori in un divertente viaggio nell’universo delle lettere, dei numeri, delle figure geometriche, delle note musicali.



Lo spettacolo

C’era una volta un principe bambino che odiava i numeri, le lettere, le figure e le note, perché per lui erano troppo complicate. Esasperato da questa difficoltà, si chiuse in sé stesso e promise che da grande si sarebbe vendicato di loro. Giurò di catturarle e mangiarle come ingredienti della zuppa.

Intanto le lettere passavano le loro giornate nell’alfabeto, il regno delle lettere, che confinava a nord con il regno dei numeri, a sud con il regno delle figure geometriche e a est con il regno delle note musicali. Tutti questi regni erano diversi ma vivevano felici ed in pace fra loro e delle volte giocavano anche insieme.

Dopo qualche anno, un giorno come gli altri, si presentò nei regni un uomo tutto bianco, con un grande sacco. Era il principe bambino che, orami cresciuto, si faceva chiamare Re Tutto Cancella: mercoledì catturò tutti i numeri, giovedì tutte le figure, venerdì le note e sabato, infine, portò via anche le lettere. In procinto di ultimare la sua vendetta, Tutto Cancella verrà persuaso a liberare i suoi prigionieri, grazie ad un piano segreto escogitato dalle lettere, che unendosi inventeranno le parole. Alla fine il Re diventerà amico delle lettere, dei numeri, delle figure e delle note. Così la sua fame di vendetta si trasformerà in curiosità ed in fame di cultura, intesa come tramite per incontrare l’altro da sé e per uscire dalla propria solitudine.

Ingresso gratuito. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà al Teatro Dragoni.

Info: 0543 26355 – www.accademiaperduta.it