All'esclusiva FumettoDanteca la 'Giornata Europea delle lingue' e 'European Eritage Days'

Lunedì 26 settembre è la 'Giornata Europea delle lingue' un'occasione consolidata per la FumettoDanteca che propone l'evento 'Dante parla ancora?', per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'apprendimento delle lingue e sulla diversità linguistica. Partendo dal Padre della 'Lingua Italiana', Dante, alla ricerca di arricchimento culturale, di immersione simbiotica nel linguaggio europeo, in tutte le sue declinazioni, fino alla feconda contaminazione creativa. Mentre per il fine settimana, con le 'European Eritage Day - Giornate Europee del Patrimonio' arrivano a tre le aperture pubbliche straordinarie nei pomeriggi, dalle ore 14:00 alle 18:00, di sabato 24, domenica 25 e lunedì 26 settembre. "'Patrimonio Culturale Sostenibile: un'Eredità per il Futuro', seguendo il motto del 2022, dalla FumettoDanteca arriva una 'chicca' esclusiva nel suo genere, fumetti danteschi che non si trovano in altre realtà, un Patrimonio unico nazionale, europeo, internazionale - spiega Gianluca Umiliacchi, direttore fumettotecario -. Ben oltre 350 documenti fumettistici danteschi cartacei e digitali, un concreto Patrimonio Culturale sostenibile per una concreta eredità. L'innovativo progetto, nato dalla Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati 'Calle', presenta al pubblico moltissimi dei suoi esclusivi documenti fumettistici danteschi, raccolta unica che ha già ricevuto il plauso da parte di realtà nazionali ed estere, Usa, Francia, Brasile, ecc., con all'attivo collaborazioni con docenti delle Università di Firenze e Milano. Fumetti in omaggio, fino ad esaurimento, per il pubblico".

"L'evento principale di quest'anno organizzato dalla Commissione europea per celebrare l''Anno europeo della gioventù' avrà al centro i giovani e si collegherà ad alcune delle attività di base che si svolgono in tutti gli Stati membri dell'Unione europea in occasione della Giornata europea delle lingue", prosegue Umiliacchi. 'Le competenze linguistiche al servizio dei giovani', è il titolo della proposta targata 2022con particolare attenzione all'integrazione attraverso l'apprendimento delle lingue. Su iniziativa del Consiglio d’Europa di Strasburgo la Giornata Europea delle Lingue è celebrata il 26 settembre di ogni anno a partire dal 2001- Assieme alla Commissione europea. Obiettivi della Giornata Europea delle Lingue sono l'informazione pubblica sull’importanza dell’apprendimento delle lingue e diversificare la gamma di lingue studiate con l’obiettivo di incrementare il plurilinguismo e la comprensione interculturale, la promozione della diversità linguistica e culturale europea, l'incoraggiamento per l’apprendimento delle lingue durante tutto l’arco della vita dentro e fuori la scuola per motivi di studio, per esigenze professionali, ai fini della mobilità o per piacere personale.

"Fra gli obiettivi delle iniziative anche quello di organizzare un'attività di informazione pubblica come modo per promuovere una migliore consapevolezza e necessità di coinvolgimento sociale e culturale per i cittadini - illustra Umiliacchi -. Nel contesto di una Forlì che da spazio al talento, alla sperimentazione e all’avanguardia culturale, non manca la sezione della Nona Arte, grazie ai fumetti dedicati al Sommo Poeta, con i collegamenti alle azioni fondamentali per raggiungere importanti Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030 dell’Onu, che rappresentano uno spaccato socio-culturale internazionale, che delinea e chiarisce gli aspetti legati a Dante Alighieri, espresso tramite il mezzo di comunicazione fumettistico. L'attività della FumettoDanteca, unica nel mondo, si inserisce in un trend positivo di crescita con un impegno portato avanti fin dal suo esordio, a conferma della vivacità e dell'interesse locale per il fumetto. Grazie al solo lavoro di volontariato dei soci e col supporto del Centro Nazionale Studi Fanzine - Fanzinoteca d'Italia 0.2, il Comitato di Quartiere Ca'Ossi e 4Live Associazione Culturale, la 'Biblioteca dei Fumetti' è aperta anche quando le altre biblioteche sono chiuse, con aperture su richiesta". Per conoscere dettagliatamente le iniziative 339 3085390, fumettoteca@fanzineitaliane.it - www.fanzineitaliane.it/FumettoDANTEca. #FumettoDANTEca2022 #GEP2022