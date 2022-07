Alla Chiesa di San Pietro Apostolo il secondo appuntamento della rassegna "Le vie dell’anima"

Secondo appuntamento della rassegna teatrale - musicale “le vie dell’anima” organizzata dall’associazione Incontri internazionali Diego Fabbri in collaborazione con Ass. Aiuto Adolescenza all’interno della Chiesa di San Pietro Apostolo di Forlimpopoli. Il Secondo appuntamento, giovedì 7 luglio ore 21.00, prende il titolo di “Un storia leggendaria” ed è dedicata a Santa Guglielma, che tra teatro e musica porta in scena una rappresentazione sacra, Santa Guglielma di Antonia Pulci, moglie di Bernardo e cognata di Luigi Pulci. Sono proprio le sacre rappresentazioni che si pongono alle origini del teatro moderno italiano e fanno riferimento al concetto filosofico del prendere coscienza di un avvenimento esterno o di un fatto interiore per via d’astrazione simbolica.

Il progetto vuole ridare vita ad una rassegna di teatro sacro, “Le vie dell’anima”, che si è tenuta fino a circa dieci anni fa, all’inizio dell’estate, presso il convento delle Agostiniane di Forlimpopoli ricollocandola in nuovo spazio, la sede Chiesa di San Pietro Apostolo ma confermandone le ragioni e valendosi soprattutto dell’importanza della grande mostra sulla Maddalena per richiamare nuovamente l’attenzione del pubblico su un’esperienza culturale di grande interesse che era andata perduta.

Lo scopo dell’iniziativa teatrale e musicale è quello di fa conoscere un’altra delle “rappresentazioni” non solo della Maddalena, ma del femminile nelle Sacre Scritture, che ha avuto maggior rilievo nella storia della cultura italiana, non solo religiosa (dal momento che tutto il teatro moderno discende dalle laude drammatiche e dalle sacre rappresentazioni) anche alle giovani generazioni. In tal modo la rassegna andrà a completare l’investigazione condotta al massimo livello al San Domenico attraverso le arti figurative.

Gli eventi sono ad ingresso gratuito. Per informazioni: info@centrodiegofabbri.it; tel. 328 2435950