Alla Fabbrica delle Candele lo spettacolo "No(t)te di sogni": biglietti 'sospesi' per chi non può comprarli

Venerdì 16 luglio, alle 21.15, nella locatione della Fabbrica delle Candele, l'associazione 'Hal 9000' presenta: 'No(t)te di sogni', una favola sull'infinito potere dei ricordi e della musica: con Beatrice Buffadini, Gabriele Graziani, Marco Sabiu e Mattia Filippelli; da un racconto di Luca Bollini, regia di Luca Coralli.

Tutto si può sognare, tutto è possibile. La storia di un bambino che voleva suonare ma che, quasi a sorpresa, non realizza il suo sogno, ma lo vive e ancora oggi da adulto continua a viverlo proprio perché non è stato realizzato, e continua a dare vita alle sue giornate più grigie. Con le immagini di un tempo, i vecchi ricordi, le canzoni dell'epoca, si torna tutti indietro nel tempo per un attimo per lanciarsi nei giorni nostri, anche (e soprattutto) per chi non c'era in quegli anni. Una storia come tante che non hanno cambiato il mondo, ma lo hanno fatto.

PER INFO E PRENOTAZIONI:

Cellulare (anche Whatsapp): 393 64 05 340

E-mail: hal9000aps@pm.me

All'ingresso dello spettacolo saranno disponibili biglietti “sospesi”, regalati e offerti a chi non ha la possibilità di acquistarli. Lo spettacolo sarà dedicato a raccogliere fondi da destinarsi al Dipartimento Malattie dell'Apparato Respiratorio e del Torace dell'AUSL della Romagna per il sostegno di pazienti e operatori a seguito dell'emergenza COVID-19.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...