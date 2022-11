Alla Fabbrica delle Candele va in scena "L'amore è un muro con le ruote"

Sabato 5 novembre la Fabbrica delle Candele (P.tta Corbizzi 9/30 - Forlì) ospiterà lo spettacolo "L'amore è un muro con le ruote" organizzato dall'Associazione Hal 9000 che da anni promuove spettacoli "Made in Forlì". Una storia d'amore reale e quotidiana. Un ragazzo e una ragazza si conoscono e attraverso piccoli segnali impercettibili di attenzione e curiosità, alternati ad altri plateali, daranno inizio a una storia d’amore, l’amore più bello, che con il tempo purtroppo andrà in crisi e segnerà la sua (apparente) fine. Ma l’amore ritornerà, con la consapevolezza di avere bisogno di essere protetto dagli attacchi di egoismo e di possessività, dalla mancanza di considerazione e di stima, come se ci fosse un muro a difenderlo... ma con le ruote, per poterlo rimuovere in un attimo e tornare ad amarsi ancora di più. In un panorama teatrale italiano pieno di adattamenti, riproposizioni e aggiornamenti moderni di spettacoli passati, Hal 9000 Aps continua a proporre spettacoli originali, scritti da Luca Bollini e diretti da Luca Coralli, entrambi forlivesi. In poco più di 3 anni dalla nascita di Hal 9000 Aps (avvenuta a dicembre 2018) l’Associazione, nonostante il Covid, ha già ideato e portato in scena 7 spettacoli teatrali originali.