Alla sala Ex Cinema Mazzini il concerto "A Dream of better tomorrow"

Prezzo Intero 15 euro, ridotto 10 euro (over 65 – under 25) 5 euro (soci “Amici della Musica” - “Ottavini” - accompagnatore minore di 16 anni) – Omaggio (soci “Ambasciatori” - minori di 16 anni con accompagnatore)

Martedì 12 Marzo alle ore 21,00 presso la Sala Ex Cinema Mazzini , Forlimusica presenta “A Dream of better tomorrow”, concerto con il direttore e pianista Ingolf Wunder e l'orchestra Bruno Maderna. Ingolf Wunder (nato nel 1985) è un pianista svizzero-austriaco, pluripremiato al Concorso pianistico internazionale Chopin 2010, direttore d'orchestra, compositore e cofondatore di due piattaforme didattiche per la musica: Appassio e Appassimo. Inizia giovanissimo la sua avventura musicale al violino a soli 4 anni. Dopo che il suo talento per il pianoforte fu scoperto casualmente da un insegnante di pianoforte di Linz, Wunder abbandonò il violino e passò al pianoforte all'età di 14 anni. Si iscrive al Conservatorio di Musica di Linz sotto la guida del prof. Horst Mattheus, e solo pochi mesi dopo partecipa al suo primo concorso giovanile e vince il 1° Premio (VII Concorso Internazionale di Musica, Cortemillia). Subito dopo vinse numerosi altri concorsi.

Nel 2008 ha iniziato la sua collaborazione con il pianista polacco e vincitore del Concorso Chopin del 1955, Adam Harasiewicz. Oltre ai concerti e alle numerose tournée mondiali, ha intrapreso studi di direzione d'orchestra a Cracovia per ampliare i suoi orizzonti musicali. Ha conseguito il diploma alla fine del 2012, ma inizia a prendere la direzione solo nel 2019 quando ha iniziato ad esibirsi in concerto nel doppio ruolo: pianista e direttore d'orchestra. Ha registrato diversi album per la Deutsche Grammophon, si è esibito in Europa, Asia ed entrambe le Americhe, tra cui in sale prestigiose come Musikverein Vienna, Carnegie Hall (NYC), Berlin Philharmonie, Queen Elizabeth Hall (Londra), Tonhalle Zurich, Rudolfinum (Praga), Conservatorio di Mosca, Teatro Mariinsky (San Pietroburgo), Suntory Hall (Tokyo), Lotte Concert Hall di Seoul, National Concert Hall di Taipei e molti altri. Nel 2017 insieme alla moglie ha lanciato Appassio.com, una piattaforma di didattica a distanza freelance per la musica e le arti. Dal 2018, oltre ai concerti, appare anche come oratore pubblico concentrandosi sull'importanza della creatività umana e dell'educazione musicale nel mondo dell'intelligenza artificiale e della singolarità.

In privato è un ammiratore del Romanticismo e dell'Impressionismo nella musica e nelle belle arti. Ha un grande interesse per la tecnologia, le neuroscienze e la meccanica quantistica. Vive in Svizzera insieme a sua moglie, Paulina e il figlio, Amadeo. I biglietti saranno acquistabili (Diritto di prevendita, 1 euro) direttamente online dal sito www.teatrodelleforchette.it, accedendo direttamente alla piattaforma Webtic. Informazioni: 0543/1713530 - forlimusicaaps@gmail.com