Alla Sala Sangiorgi “Clementi vs Mozart. Una sfida pianistica in pieno Classicismo fra ipotesi e realtà” con Filippo Bulfamante

Alla Sala Sangiorgi dell'Istituto Masini parte la rassegna “Concerti di primavera”: mercoledì 27 marzo alle 21 concerto “Clementi vs Mozart. Una sfida pianistica in pieno Classicismo fra ipotesi e realtà” con pianista e relatore Filippo Bulfamante.

"Vienna, 24 dicembre 1781. Nel Palazzo di Hofburg, residenza della corte imperiale di Vienna, si svolge un suntuoso ricevimento offerto dall’Imperatore Giuseppe II in onore del Granduca, futuro Imperatore della Russia, Paolo I e della consorte Maria Fedorovna, entrambi grandi appassionati di musica. Per coincidenza a Vienna, da pochi giorni, si trova Muzio Clementi, accompagnato da una crescente fama di virtuoso e valente compositore. Nella capitale, da qualche mese, si è stabilito anche il giovane Mozart, il cui talento era già conosciuto negli ambienti di corte. I due musicisti vengono così, a loro totale insaputa, convocati a Palazzo e invitati a tenere una sfida pianistica, un vero e proprio duello di bravura, che avrebbe incantato il pubblico presente". Da questo dato storico, assolutamente autentico, la conferenza concerto propone un ascolto guidato che, attraverso l’esecuzione dal vivo di due lavori pianistici dei musicisti “rivali” (la Sonata Op.47 n°2 di Clementi si ha certezza storica che fu uno dei pezzi eseguiti durante la sfida dal compositore italiano) pone l’accento sulle diversità dei due autori. Un breve percorso, suonato e narrato, che vuole far conoscere, anche attraverso testimonianze epistolari dei due protagonisti, gli aspetti più caratteristici e personali della poetica di due grandissimi protagonisti del mondo musicale di fine ‘700.

Ingresso € 2,00 - Gratuito per i soci sostenitori della Fondazione Angelo Masini