"Alter-Azione" inaugura la stagione dell'Ex Atr: e si scopre "Ecstasy", l'opera dell'artista Flavio Favelli

"Alter-Azione", la risposta all'apocalisse subita dalla città con l’alluvione. Ipercorpo e Meet The Docs Forlì Film Fest, che si sarebbero dovuti svolgere durante quei giorni traumatici, forti della loro pluriennale collaborazione, hanno scelto di riprogrammare insieme un doppio evento mercoledì 14 giugno, per riprendersi simbolicamente lo spazio e il tempo perduti. La serata si aprirà con l’inaugurazione della grande opera di Flavio Favelli, Ecstasy, alla presenza dell’artista, che costituisce idealmente e fisicamente il varco di accesso della nuova sala teatrale da 100 posti realizzata da Città di Ebla all’interno dell'ex deposito delle corriere Ex Atr (via Ugo Bassi, 16), casa dei due festival.

Seguirà la proiezione del documentario 50 - Santarcangelo Festival di Mammut Film, con il dialogo finale tra Michele Mellara e Alessandro Rossi (registi), Claudio Angelini (Città Di Ebla) e Matteo Lolletti (Meet the Docs! Forlì Film Fest). Verrà riproposta così un’azione diversa attraverso l’arte, il cinema, la cultura, quali fattori di r/esistenza, celebrando inoltre Ex Atr, che diviene sempre più il luogo dell’arte e della performatività del contemporaneo della Città di Forlì. Per l'occasione verrà inaugurata la nuova stagione estiva di Ex Atr, una serie di appuntamenti a partire dal 21 giugno, che presto verranno annunciati. L' area bar sarà curata da Diagonal Loft-Club. Qui il programma: https://www.ipercorpo.it/e/inpresenza-2/alter%e2%8e%a5azione/648196d0dba30/