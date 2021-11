Ambienti balneari abitati da persone, raccontati da Nicolò Fattori nella mostra "Gran turismo"

Alla galleria Wundergrafik sarà allestita una nuova esposizione, "Gran Turismo" di Nicolò Fattori, a cura di Simone Brandi, che racconta la mostra: "Ambienti balneari abitati da persone o ció che ne resta del loro passaggio, in costanti richiami formali e semantici evocativi del dialogo tra presenza e assenza, natura e artificio".

Nicoló Fattori - Nato a Cesena, classe ‘82, vive a Cesenatico. Fin dall’adolescenza coltiva la passione per la fotografia come autodidatta. Negli anni sperimenta diversi formati fotografici, per poi tornare al supporto iniziale, il 135 mm con utilizzo di pellicole a colore.

La mostra sarà visionabile dal 6 al 20 Novembre lunedì, venerdì, sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00, l'ingresso è gratuito, green pass obbligatorio.

Per info e appuntamenti: 3517496266, info@wundergrafik.com









