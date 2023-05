Malocchi e Profumi presenta "Andros"

Prosa scritta e diretta da Barbara Valenti. Commedia? Sicuramente sì.Tragedia? Decisamente sì. Uno scontro tra uomini dove il fascino dell’istrione, appartenente alla classe agiata che ha avuto tutto dalla vita si scontra con l’arroganza, la prestanza fisica e la forza della gioventù. Un meccanismo gioioso e perverso dove la commedia si trasforma in tragedia, dove la storia è un susseguirsi di inganni, di orgoglio, di vendetta, dove il cinico umorismo cede a poco a poco il passo al mistero, alle falsità. Un gioco che sfocia in una farsa feroce, ma, come spesso accade, la farsa che umilia le debolezze dell’uomo si tramuta in un dramma dove l’uomo rimane vittima di se stesso, un gioco fuori controllo, una partita a scacchi che può avere un solo risultato…

L’uomo rimane sempre il protagonista, nel bene e nel male, del suo destino e il nocciolo non è chi prende il sopravvento ma a quale assurdo e tragico gioco abbiamo deciso di partecipare.