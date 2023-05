Annalena Benini racconta la vita della missionaria Tonelli, accompagnata dalla musica di Erica Mou

Giovane scrittrice a giornalista, Annalena Benini, classe 1975, ha ottenuto di recente un prestigioso incarico: è la nuova direttrice del Salone del Libro di Torino, la più importante manifestazione italiana nel campo dell’editoria. La Benini, che ha preso il posto di Nicola Lagioia, sarà al timone della più nota kermesse libraria del Paese per il prossimo triennio e tra gli appuntamenti più attesi del pre-salone c’è sicuramente quello di Forlì del 10 maggio, alle ore 18.00 presso il Salone Comunale.

Qui, per la prima volta in Romagna, la Benini presenterà il suo nuovo libro, edito da Einaudi dal titolo “Annalena”: protagonista la forlivese Annalena Tonelli, missionaria che in Kenya andò a curare i bambini malati e abbandonati, fino a essere uccisa in Somalia perché donna, bianca, senza un uomo a fianco, e senza paura. Ad accompagnare Annalena Benini nella sua presentazione ci sarà Erica Mou, cantautrice che ha già all’attivo oltre settecento concerti in Italia e all’estero (Brasile, Stati Uniti, Gran Bretagna, Belgio, Francia, Germania, Albania, Ungheria), ha pubblicato sei album, di cui tre con la Sugar di Caterina Caselli

“Annalena Benini, con questo suo primo intenso romanzo, da prova di conoscere da sempre la storia della Tonelli, fa parte della sua famiglia. Quel nome identico al suo la insegue come una domanda: ma della potenza di una donna così libera, estrema, coraggiosa, sa di non poter comprendere appieno né il valore né il furore. Un viaggio personalissimo fino al cuore della forza femminile, tra dedizione e potere, grandezza e senso del limite, talento e vocazione”. È questo il commento di Eleonora Mazzoni, direttrice del Festival di Caterina e ideatrice del percorso di accompagnamento alla figura della Leonessa di Romagna che si chiude con l’anteprima di mercoledì 10 maggio e la presentazione del libro dedicato alla forlivese Annalena Tonelli.

Il "Festival Caterina Sforza di Forlì. L'anticonformista. 2023” è ideato e prodotto dal Comune di Forlì -Assessorato alla Cultura. Concept e direzione artistica a cura di Eleonora Mazzoni. Il festival è sostenuto da CIAF – Consorzio Idraulici artigiani forlivesi e MPP – Moschini Pierotti Pratesi Assicurazioni. Si ringraziano per il prezioso contributo Makros, La BCC ravennate, forlivese e imolese e Dorelan.



La partecipazione è gratuita. Prenotazioni www.festivalcaterinaforli.it . Informazioni: info@festivalcaterinaforli.it - 333 4054231