Anteprima di "Mosto": “De rerum cultura: la filosofia del quotidiano” con Maura Gancitano e Andrea Colamedici

“Mosto (il succo delle storie)” tornaalla cantina Poderi dal Nespoli, con la 5^ edizione, con la direzione artistica dell’autore Matteo Caccia, e la collaborazione di Vania Vicino. Il 27 agosto l’anteprima del festival è dedicata alla filosofia con l’incontro “De rerum cultura: la filosofia del quotidiano”.

Alle 21, interverranno i filosofi Maura Gancitano e Andrea Colamedici, responsabili del progetto Tlon, scuola di filosofia, casa editrice e libreria teatro. Hanno scritto insieme diversi libri, tra cui La Società della Performance, Liberati della brava bambina. Conducono vari podcast, tra cui Scuola di Filosofie per Audible. Sono gli ideatori della Festa della Filosofia. Si prenderà spunto dell’ultimo libro edito da Sperling & Kupfer, Prendila con filosofia per provare a capire come possiamo vivere il quotidiano con un occhio più attento a ciò che ci circonda e a noi stessi. Verso un percorso di fioritura personale. Dialoga con gli autori il giornalista Corrado Ravaioli.

Informazioni importanti

Anche quest’anno sarà allestita un’area dedicata alla gastronomia e naturalmente al vino, a cura di Borgo dei Guidi.

In occasione dell’anteprima del 27 agosto sarà possibile cenare al ristorante (si consiglia la prenotazione).

Tutti gli eventi del festival sono ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito www.festivalmosto.com

Nel rispetto del decreto legge 105/2021, per l’accesso al festival sarà necessario il Green Pass

Infoline: 335 170 2272 (Lun - Ven dalle 9 alle 18)

Mail: info@festivalmosto

La sede degli incontri si trova Presso Poderi dal Nespoli Villa Rossi 50, 47012 Nespoli (FC) - Italia

Per le serate si consiglia abbigliamento caldo.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...